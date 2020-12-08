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8 декабря 20, 13:09
В Раде подготовили законопроект о деятельности КСУ
рада
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Парламентская рабочая группа разработала законопроект, которым регулируется проверка деклараций судей.
Рабочая группа Верховной Рады предлагает привести закон О предотвращении коррупции в редакцию, действующую до 27 октября 2020 года. Об этом сообщила замглавы комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Facebook.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в закон О предотвращении коррупции для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда", - написала она.

Согласно предложенным изменениям, порядок проведения полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждать Нацагентство по предотвращению коррупции по согласованию с Высшим советом правосудия и Конституционным судом.

Законопроект предлагает Высшему совету правосудия и Собранию судей Конституционного суда дать полномочия вносить в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного суда при осуществлении полномочий НАПК.

Порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ разрабатывает НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывает его с Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей КСУ производится в общем порядке, определенном законом О предотвращении коррупции.

Законопроект также запрещает НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства.

Источник: https://korrespondent.net/
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