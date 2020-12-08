В Раде подготовили законопроект о деятельности КСУ

Рабочая группа Верховной Рады предлагает привести закон О предотвращении коррупции в редакцию, действующую до 27 октября 2020 года. Об этом сообщила замглавы комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Facebook.





"Законопроект предусматривает внесение изменений в закон О предотвращении коррупции для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда", - написала она.





Согласно предложенным изменениям, порядок проведения полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждать Нацагентство по предотвращению коррупции по согласованию с Высшим советом правосудия и Конституционным судом.





Законопроект предлагает Высшему совету правосудия и Собранию судей Конституционного суда дать полномочия вносить в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного суда при осуществлении полномочий НАПК.





Порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ разрабатывает НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывает его с Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей КСУ производится в общем порядке, определенном законом О предотвращении коррупции.





Законопроект также запрещает НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства.



