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Новости
Украина
8 декабря 20, 13:19
Транзит газа Украиной упал почти вдвое
газ
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В этом году значительно упал транзит российского газа, но вырос отбор трейдеров хранящегося в Украине газа.
За 11 месяцев 2020 года транзит российского газа через Украину составил 50,1 млрд кубометров газа, что на 38% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Среди главных причины снижение транзита называются: запуск газопроводов в обход Украины, уменьшение спроса на газ в ЕС, значительные запасы газа в европейских подземных хранилищах.

Отмечается, что среднесуточный объем транзита с начала года составил 150 млн куб. м в сутки, а в ноябре вырос до 175 млн куб. м в сутки за счет дозаказов мощностей через аукционы.

Это связано с тем, что в ноябре трейдеры начали отбирать свои запасы газа с таможенного склада в украинских хранилищах. 

"Впервые через Украину были транспортированы значительные объемы газа в ЕС не только на заказ Газпрома, но и для наших европейских клиентов, которые пользуются услугами short-haul и таможенный склад... Такая активность подтверждает, что мы уверенно движемся к созданию регионального газового хаба в Украине", – заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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