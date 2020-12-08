Транзит газа Украиной упал почти вдвое

За 11 месяцев 2020 года транзит российского газа через Украину составил 50,1 млрд кубометров газа, что на 38% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.





Среди главных причины снижение транзита называются: запуск газопроводов в обход Украины, уменьшение спроса на газ в ЕС, значительные запасы газа в европейских подземных хранилищах.





Отмечается, что среднесуточный объем транзита с начала года составил 150 млн куб. м в сутки, а в ноябре вырос до 175 млн куб. м в сутки за счет дозаказов мощностей через аукционы.





Это связано с тем, что в ноябре трейдеры начали отбирать свои запасы газа с таможенного склада в украинских хранилищах.





"Впервые через Украину были транспортированы значительные объемы газа в ЕС не только на заказ Газпрома, но и для наших европейских клиентов, которые пользуются услугами short-haul и таможенный склад... Такая активность подтверждает, что мы уверенно движемся к созданию регионального газового хаба в Украине", – заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.





Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.



