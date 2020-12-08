В Украине больше выздоровели, чем заболели COVID

В Украине за день выздоровели от коронавируса больше украинцев, чем заболели. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 8 декабря.





За сутки инфицировались 10811 человек (всего - 832758), а выздоровели 12 860 украинцев (всего - 436564). При этом скончались 195 человек (всего - 13928).





Статистика заболеваемости по регионам:





Киев - 82810 (+1 475)

Винницкая - 18824 (+110)

Волынская - 26475 (+264)

Днепропетровск - 45752 (+712)

Донецк - 26235 (+443)

Житомирская - 32 354 (+34)

Закарпатская - 24 886 (+223)

Запорожская - 37885 (+948)

Ивано-Франковск - 39541 (+103)

Киевская - 44554 (+700)

Кировоградская - 6418 (+58)

Луганская - 7141 (+53)

Львовская - 50787 (+612)

Николаевская - 21798 (+360)

Одесская - 52 853 (+1 043)

Полтавская - 26571 (+916)

Ровенская - 34088 (+374)

Сумская - 33904 (+246)

Тернопольская - 29977 (+189)

Харьковская - 59739 (+346)

Херсонская - 12493 (+334)

Хмельницкая - 32539 (+110)

Черкасская - 27 913 (+746)

Черновицкая - 35 622 (+244)

Черниговская - 21 599 (+157)





Напомним, что ранее в ЦОЗ спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. Пиковая заболеваемость ожидается на протяжении двух первых месяцев следующего года. Локдауна не избежать.





Также Кабмин анонсировал жесткий контроль за соблюдением локдауна. При этом грядущий локдаун не будет таким же как весной 2020 года. Власти все еще решают, что останется открытым, а что придется ограничить.



