Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.95
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 декабря 20, 10:34
В ТКГ назвали дальнейшие шаги по Донбассу
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская делегация на переговорах подвела итоги года со дня парижского саммита нормандской четверки.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу озвучила дальнейшие шаги урегулирования конфликта. Они опубликованы в среду, 9 декабря, на странице делегации в Телеграм.

Так, Киев планирует дальше заниматься: 

освобождением удерживаемых лиц, 

обеспечением полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым, 

открытием и надлежащим функционированием пунктов пропуска через линию разграничения, 

выполнением безопасности условий (разминирование, разведения войск),

продолжением обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Также в ТКГ напомнили, что за год со дня саммита удалось договориться о существенном уменьшении количества жертв и разрушений на Донбассе. Были проведены обмены удерживаемыми лицами.

"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация поблагодарила Францию и Германию, а также ОБСЕ за активное посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе, а также обратились к России.

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Korrespondent
Ещё по теме:
Сепаратисты выдвинули условие для обмена пленными
РФ снова срывает переговоры в Минске. Что теперь они хотят?
Митингующие перекрыли движение в центре Киева
На каких условиях Путин согласится отдать Донбасс?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кабмин оценил потери от карантина выходного дня
noimageВ ТКГ назвали дальнейшие шаги по Донбассу
noimageВ Украине новый пик смертности от COVID-19
noimageНа Донбассе за сутки один обстрел, потерь нет
noimageЕС указал Киеву на недостатки закона о декларациях
Лента новостей