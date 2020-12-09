В ТКГ назвали дальнейшие шаги по Донбассу

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу озвучила дальнейшие шаги урегулирования конфликта. Они опубликованы в среду, 9 декабря, на странице делегации в Телеграм.
Так, Киев планирует дальше заниматься:освобождением удерживаемых лиц,
Также в ТКГ напомнили, что за год со дня саммита удалось договориться о существенном уменьшении количества жертв и разрушений на Донбассе. Были проведены обмены удерживаемыми лицами.
"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинская делегация поблагодарила Францию и Германию, а также ОБСЕ за активное посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе, а также обратились к России.
"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.