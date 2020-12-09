В ТКГ назвали дальнейшие шаги по Донбассу

открытием и надлежащим функционированием пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнением безопасности условий (разминирование, разведения войск),

продолжением обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Также в ТКГ напомнили, что за год со дня саммита удалось договориться о существенном уменьшении количества жертв и разрушений на Донбассе. Были проведены обмены удерживаемыми лицами.

"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация поблагодарила Францию и Германию, а также ОБСЕ за активное посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе, а также обратились к России.

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.