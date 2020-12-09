Кабмин намерен объявить локдаун с 8 по 25 января

Кабинет министров намерен ввести в Украине ужесточенные карантинные меры из-за эпидемии Covid-19 на период с 8 по 25 января. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, пока идет обсуждение, а решение будет принято во второй половине дня. Согласно предложениям, действие адаптивного карантина, ранее продленного до конца текущего года, будет продлено до конца февраля.

Во время локдауна же будет запрещено:

- посещение учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования и специальных заведений;

- работа кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и на доставку и общепита в аэропортах (в отелях — запрет будет только с 23 до 6 часов, кроме доставки еды в номер по заказу);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости;

- работа салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, а также все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных (и то без зрителей);

- работа продовольственных и непродовольственных рынков.

Под товарами первой необходимости понимаются продукты питания, лекарства, медицинские изделия, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, кормы, а также топливо.





Под оказанием услуг первой необходимости понимается деятельность финансовых учреждений, перевозка и инкассация валюты, работа почтовых операторов, медицинская и ветеринарная практика, работа автозаправочных комплексов (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт транспорта, а также парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.

С 11 по 21 января планируется рекомендовать по возможности установить дистанционный режим работы.

Также предлагается запретить деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения; а также религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, на которых не обеспечивается соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Будет запрещен также прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях т галереях, если они не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

Общественным заведениям хотят разрешить работать до 23:00 при запрете расчетных операций с 22:00.

Напомним при этом, что премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заверил, что останавливать работу как городского, так и междугороднего пассажирского транспорта не планируется даже в случае ужесточения карантина.





1 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет настаивать на продолжении работы транспорта. Однако накануне в Госпродпотребслужбе высказали противоположную позицию.