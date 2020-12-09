Украина готова дальше работать в "нормандском формате"

Об этом говорится в сообщении делегации.





"Украина подтверждает свою готовность и дальше работать в рамках "нормандского формата" для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей", - сказано в нем.





Также она призывает Россию предпринять необходимые меры для продолжения работы и выполнения обязательств.





Следующими шагами Украина видит дальнейший обмен удерживаемыми лицами, обеспечение полного доступа к ним международных организаций, открытие новых пунктов пропуска через линию разграничения, разминирование и разведение войск, продолжение обсуждения предложений по выполнению политических аспектов.





Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не намерен продолжать переговоры с Россией дольше года от первого саммита с ее Президентом Владимиром Путиным.





Также Владимир Зеленский уверен в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве.



