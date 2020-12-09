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Новости
Украина
9 декабря 20, 11:49
Украина готова дальше работать в "нормандском формате"
нормандский формат
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) заявляет о готовности дальше работать в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) для выполнения договоренностей лидеров.
Об этом говорится в сообщении делегации.

"Украина подтверждает свою готовность и дальше работать в рамках "нормандского формата" для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей", - сказано в нем.

Также она призывает Россию предпринять необходимые меры для продолжения работы и выполнения обязательств.

Следующими шагами Украина видит дальнейший обмен удерживаемыми лицами, обеспечение полного доступа к ним международных организаций, открытие новых пунктов пропуска через линию разграничения, разминирование и разведение войск, продолжение обсуждения предложений по выполнению политических аспектов.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не намерен продолжать переговоры с Россией дольше года от первого саммита с ее Президентом Владимиром Путиным.

Также Владимир Зеленский уверен в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве.

Источник: https://ukranews.com/
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