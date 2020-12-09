ЕС указал Киеву на недостатки закона о декларациях

Недавно принятый Верховной Радой закон о декларировании является шагом в правильном направлении в реагировании на решение Конституционного суда от 27 октября, однако содержит некоторые недостатки.





Об этом говорится в коммюнике по итогам онлайн-встречи представителя ЕС Жозепа Борреля и его коллеги Оливера Варгеи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной, сообщило во вторник, 8 декабря, издание Европейская правда.





По словам представителей Евросоюза, закон о е-декларациях не создает необходимого эффекта для сдерживания и предотвращения коррупции.

В связи с этим Украине напомнили о необходимости решить скандальную ситуацию вокруг решения КСУ по поводу антикоррупционного законодательства и о важности восстановления уголовной ответственности за ложное декларирование.





Боррель и Варгеи призвали правительство приложить максимум усилий, направленных на борьбу с коррупцией. При этом, подчеркнули они, ЕС готов помочь Украине.





Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Это решение судей вызвало резонанс в украинских и иностранных политических кругах.



