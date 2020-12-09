На Донбассе за сутки один обстрел, потерь нет

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки, 8 декабря, один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 9 декабря.





Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным, поэтому они оружие в ответ не применяли.





Сегодня утром на всех участках фронта наблюдается тишина. В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.





Напомним, за сутки 7 декабря сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов возле Авдеевки, Новотроицкого и Водяного. Украинские военные не пострадали.





Также сообщалось, что в течение минувших выходных наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 223 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.



