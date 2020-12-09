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Новости
Украина
9 декабря 20, 12:30
На Донбассе за сутки один обстрел, потерь нет
Донбасс
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Огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным, поэтому они оружие в ответ не применяли.
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки, 8 декабря, один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 9 декабря.

Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным, поэтому они оружие в ответ не применяли.

Сегодня утром на всех участках фронта наблюдается тишина. В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Напомним, за сутки 7 декабря сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов возле Авдеевки, Новотроицкого и Водяного. Украинские военные не пострадали.

Также сообщалось, что в течение минувших выходных наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 223 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: https://korrespondent.net/
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