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Новости
Украина
9 декабря 20, 12:38
Кабмин оценил потери от карантина выходного дня
карантин
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Жесткие карантинные ограничения на выходных в ноябре не будут иметь существенного влияния на ВВП страны, говорят в МЭРТ.
Так называемый карантин выходного дня, введенный на три недели в ноябре, снизит ВВП по итогам года на 0,04-0,06 п.п. Об этом говорится в обзоре на сайте Минэкономики.

Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы.

"Учитывая, что доля МСП ВЭД, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства является незначительной и составляет лишь 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных ВЭД к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и др.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8%-5,0% (г/г)", - говорится в обзоре.

При этом отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях чрезвычайно низкого по сравнению прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур (неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах в период вегетации и сбора для других культур).

Как известно, карантин выходного дня решили не продлевать. Власти говорят, что он дал положительный эффект и помог стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Несмотря на это, в январе планируют ввести жесткий карантин на три недели.
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