На Донбассе 10 обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки и с начала нынешни суток 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 10 декабря.





Так, вблизи Талаковки враг три раза открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное использовали стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и автоматический станковый гранатомет.





Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа квадрокоптер. Украинские военные сбили его из стрелкового оружия после пересечения линии разграничения.





Кроме того, украинские военные обнаружили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону своих подразделений в районе населенных пунктов Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования.





С начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили перемирие. Враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.





"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – резюмировали в штабе ООС.





Напомним, за сутки 8 декабря сепаратисты всего один раз обстреляли позиции ВСУ – из стрелкового оружия возле Авдеевки. Украинские военные не пострадали.



