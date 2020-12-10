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Новости
Украина
10 декабря 20, 16:07
Украинцы жалуются на проблемы в работе Фейсбук и Инстаграм
Фейсбук
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Глобальный технический сбой коснулся мессенджеров и самих соцсетей.

В работе сервисов Фейсбук и Инстаграм произошел глобальный сбой. В ряде стран наблюдаются проблемы в работе самих соцсетей Фейсбук и Инстаграма. Эпицентр - в Европе: Польша, Великобритания, Португалия, Дания, Бельгия и Нидерланды - все охвачены сбоями в работе.

Отмечается технический сбой и в работе Facebook Messenger. По данным сервиса Downdetector, фиксирующего основные проблемы днем 10 декабря наблюдаются в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии, а также у ряда пользователей в Украине и  России.

В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения, а также не могут подключиться или авторизоваться в мессенджере.
kp.ua
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