Украинцы жалуются на проблемы в работе Фейсбук и Инстаграм

В работе сервисов Фейсбук и Инстаграм произошел глобальный сбой. В ряде стран наблюдаются проблемы в работе самих соцсетей Фейсбук и Инстаграма. Эпицентр - в Европе: Польша, Великобритания, Португалия, Дания, Бельгия и Нидерланды - все охвачены сбоями в работе.

Отмечается технический сбой и в работе Facebook Messenger. По данным сервиса Downdetector, фиксирующего основные проблемы днем 10 декабря наблюдаются в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии, а также у ряда пользователей в Украине и России.

В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения, а также не могут подключиться или авторизоваться в мессенджере.