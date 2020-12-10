Кто получит вакцину от коронавируса в Украине бесплатно

По его словам, определенные категории граждан смогут получить ее бесплатно.

Вакцину против коронавируса в Украине можно будет получить как бесплатно, так и за деньги. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна без вакцины не останется.

«Во-первых, мы участники глобальной инициативы Covax. Ожидаем 8 млн доз», — заявил он в интервью «Украинской правде», напомнив, что таким образом можно привить до 10% населения, учитывая, что вакцина требует двух инъкций.

Также Шмыгаль сообщил, что будет установлен и утвержден порядок вакцинации. «Понятно, что врачей надо вакцинировать в первую очередь, они находятся под наибольшим риском. И далее по структуре — людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т. д.», — объяснил глава правительства.

Он добавил, что «будет также вакцинация обычная, так как все мы вакцинируемся, например, от гриппа, то есть за свои деньги».

«Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной в Украине, то каждый сможет такие вещи себе обеспечить на коммерческой основе. Кроме тех, кто будут получать от государства это в обязательном порядке», — заключил Шмыгаль.

Отметим, что при этом он не назвал даже приблизительную стоимость вакцины для тех, кто захочет приобрести ее самостоятельно.

По предварительной информации, Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса в середине или в конце января 2021 г. В соответствии с процедурой COVAX, она будет составлять 3-5% от общего количества, которое впоследствии должна получить страна.

Ожидается, что в полном объеме вакцина от коронавируса появится в Украине в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, около 20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса бесплатно.

Для этого Минздрав распределил их «по приоритетам».