В Раде назвали дату начала вакцинации в Украине

В Украине вакцинация против коронавируса в рамках инициативы COVAX может стартовать 1 марта, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире Право на власть.





"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021", - сказал Радуцкий.





Он напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит восемь миллионов доз вакцины, что хватит на четыре миллиона человек, поскольку для формирования иммунитета к коронавирусу препарат необходимо вводить дважды.





Приоритетными группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями, отметил чиновник.





Для прерывания цепи передачи коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 17-18 миллионов жителей, сказал Радуцкий.





Для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения, подчеркнул Радуцкий.



