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Украина
11 декабря 20, 11:00
Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Огневые провокации противника не несли угрозу украинским военным, поэтому они оружие в ответ не применяли.
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. ВСУ не понесли боевых потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 11 декабря.

Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки.

"Огневые провокации противника не несли угрозу украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет", – резюмировали в штабе.

От начала текущих суток по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется.

Напомним, за сутки 9 декабря сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские военные не пострадали. Также они обнаружили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону своих подразделений в районе Водяного и Луганского.

Источник: https://korrespondent.net/
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