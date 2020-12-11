Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. ВСУ не понесли боевых потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 11 декабря.





Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.





Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки.





"Огневые провокации противника не несли угрозу украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет", – резюмировали в штабе.





От начала текущих суток по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется.





Напомним, за сутки 9 декабря сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские военные не пострадали. Также они обнаружили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону своих подразделений в районе Водяного и Луганского.



