В Украине новый рекорд по смертности от COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 13 514 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немного выше вчерашнего показателя. При этом умерли 285 пациентов – это второй на нынешней неделе антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в пятницу, 11 декабря.





"В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 846 человек, летальных случаев – 285, выздоровели – 15 327 человек", – сообщил Степанов.





Всего за прошедшие сутки проведено 60 847 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328.





За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.





Количество инфицированных с начала пандемии составило 872 228 человек, 14 755 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 480 348 человек.Активными больными остаются 391 880 человек.





Количество случаев коронавируса в регионах Украины:





Винницкая область - 19481 (+275)

Волынская - 27537 (+343)

Днепропетровская - 47650 (+759)

Донецкая - 28391 (+713)

Житомирская - 33 405 (+418)

Закарпатская - 25 693 (+349)

Запорожская - 40653 (+895)

Ивано-Франковская - 40282 (+275)

Киев - 88317 (+1 880)

Киевская - 46998 (+787)

Кировоградская - 6921 (+177)

Луганская - 7615 (+179)

Львовская - 52578 (+663)

Николаевская - 22980 (+359)

Одесская - 55 714 (+874)

Полтавская - 28435 (+663)

Ровенская - 35452 (+418)

Сумская - 34996 (+385)

Тернопольская - 30738 (+276)

Харьковская - 61424 (+432)

Херсонская - 13401 (+362)

Хмельницкая - 33958 (+532)

Черкасская - 30 133 (+684)

Черновицкая - 36 286 (+242)

Черниговская - 23 190 (+574)





Ранее появился прогноз по смертности от COVID-19 в Украине. Уже к концу 2020 года от коронавируса могут скончаться 20 тысяч украинцев, считают в Киевской школе экономики.



