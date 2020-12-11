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Новости
Украина
11 декабря 20, 11:01
В Украине новый рекорд по смертности от COVID-19
COVID-19
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За прошедшие сутки в больницы попали 2 846 человек. Умерли 285 пациентов, а выздоровели – 15 327 человек.
В Украине за сутки подтвердили 13 514 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немного выше вчерашнего показателя. При этом умерли 285 пациентов – это второй на нынешней неделе антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в пятницу, 11 декабря.

"В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 846 человек, летальных случаев – 285, выздоровели – 15 327 человек", – сообщил Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 60 847 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 872 228 человек, 14 755 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 480 348 человек.Активными больными остаются 391 880 человек.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая область - 19481 (+275)
Волынская - 27537 (+343)
Днепропетровская - 47650 (+759)
Донецкая - 28391 (+713)
Житомирская - 33 405 (+418)
Закарпатская - 25 693 (+349)
Запорожская - 40653 (+895)
Ивано-Франковская - 40282 (+275)
Киев - 88317 (+1 880)
Киевская - 46998 (+787)
Кировоградская - 6921 (+177)
Луганская - 7615 (+179)
Львовская - 52578 (+663)
Николаевская - 22980 (+359)
Одесская - 55 714 (+874)
Полтавская - 28435 (+663)
Ровенская - 35452 (+418)
Сумская - 34996 (+385)
Тернопольская - 30738 (+276)
Харьковская - 61424 (+432)
Херсонская - 13401 (+362)
Хмельницкая - 33958 (+532)
Черкасская - 30 133 (+684)
Черновицкая - 36 286 (+242)
Черниговская - 23 190 (+574)

Ранее появился прогноз по смертности от COVID-19 в Украине. Уже к концу 2020 года от коронавируса могут скончаться 20 тысяч украинцев, считают в Киевской школе экономики.

Источник: https://korrespondent.net/
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