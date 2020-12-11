Как будут работать школы во время локдауна?

На заседании правительства было принято решение о введении усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года. С целью уменьшения риска распространения коронавируса, по рекомендации Минздрава и совместно с другими министерствами, утверждены мероприятия по усилению карантина.

Об этом заявил и.о. обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Телеграмм канале.

Одним из пунктов таких ограничений, на указанный период, является запрет посещения учебных заведений любой формы, кроме дошкольных и специальных. Однако это не значит, что образовательный процесс должен остановиться.

Министерство подготовило письма в учебные заведения с просьбой принять все возможные неотложных мер, направленных на надлежащую организацию образовательного процесса.

Учора на засіданні Уряду було ухвалено рішення про запровадження посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року.



З метою зменшення ризику поширення коронавірусу, за рекомендацією МОЗ та спільно з іншими міністерствами, затверджені заходи з посилення карантинних обмежень.



Одним із пунктів таких обмежень, на вказаний період, є заборона відвідування закладів освіти будь-якої форми, крім дошкільних та спеціальних (спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри), але це не означає, що освітній процес має зупинитися.



Міністерство підготувало листи до навчальних закладів з проханням вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію освітнього процесу.



Шановні керівники шкіл, учителі, батьки! Укотре хочу подякувати Вам за те, що спільно ми сьогодні успішно долаємо виклики пандемії, реалізовуємо невідкладні заходи з організації дистанційного процесу навчання, чим гарантуємо право наших дітей на освіту.



Прошу з розумінням та всією відповідальністю поставитися до дотримання запроваджених карантинних заходів, бо найголовніша цінність людини – її здоров’я та життя.

Бережіть себе.



З повагою до Вас!