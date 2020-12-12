В Черкассах разоблачена "схема" по отмыванию 7 млн грн

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ дорожного покрытия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Установлено, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в городе Черкассы. Впоследствии в договор вносили изменения относительно размера финансирования и сроков выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений. Окончательная стоимость работ составила более 20 млн гривен.

Как подчеркивают правоохранители, в течение июня-декабря 2016 года 37-летний директор общества-подрядчика подписал акты приема выполненных работ, зная об их недостоверности, а именно - о фактах некачественного ремонта покрытия. Это подтверждено комплексной судебной строительно-технической и другими экспертизами. В результате действий руководителя общества территориальной общине Черкасс нанесен ущерб в размере почти семь миллионов гривен.

В настоящий момент директору частной структуры следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Установлено других лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о вручении им подозрений.