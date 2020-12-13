Нацгвардейца Маркива наградили орденом "За мужество"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом За мужество III степени. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебных и гражданских обязанностей связи, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Виталий Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу.

Справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение - это также победа Украины на международном уровне, отметил Зеленский.

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина", - подчеркнул Зеленский, добавив, что это один из его базовых принципов.

Напомним, 3 ноября украинец Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли во время боевых действий на Донбассе весной 2014 года.

При этом 12 июня итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство Рокелли.

Прибыв в Украину, Маркив восстановился на службе в Нацгвардии. После отпуска и медосмотра намерен отправиться на передовую.