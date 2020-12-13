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Новости
Украина
13 декабря 20, 11:21
Зеленский рассказал о климатических амбициях Киева
Зеленский
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В этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата, отметил Владимир Зеленский.

Украина имеет амбициозные климатические цели, самой долгосрочной из котрых является достижение углеродной нейтральности. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на Международном саммите климатических амбиций, который состоялся 12 декабря в онлайн-формате, сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, 13 декабря.

"В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства в воскресенье утром.

В своем видеообращении Зеленский рассказал, что в этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.

"Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", – подчеркнул он.

По словам президента, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития-2030 и международных климатических соглашений.

"Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", – сообщил Зеленский.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил он.

"Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", – сказал президент.

"Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", – добавил он.

Также, по словам Зеленского, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды", – подчеркнул президент.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года.

Председательствуют на мероприятии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Чили Себастьян Пиньера и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно статье 4 Парижского соглашения, стороны должны сообщать о своем национально определенном вкладе каждые пять лет, указывая на прогресс по сравнению с текущим вкладом, и отражать наиболее возможные амбиции и соответствующие возможности в свете национальных обстоятельств. Согласно первому национально определенному вкладу Украины с Парижским соглашением, страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (или сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство").

Ранее сообщалось, что саммит глав государств и правительств Евросоюза поставил задачу сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом уже до 2030 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Также стало известно, что в 2020 году ноябрь в мире стал самым теплым в истории наблюдений. Прошедший ноябрь был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы.
Korrespondent
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