Украина на 17-м месте в мире по приросту COVID

Украина, по состоянию на 14 декабря, находится на 17 месте в мире по скорости распространения коронавируса. В стране заболело COVID-19 894 215 человек, согласно данным статистического сайта Worldometer.





Так, на сегодня в мире выявлено более 537 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки из-за COVID-19 умерло 7 582 человека.





Лидером по количеству новых COVID-случаев являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.





Сейчас в мире диагностировано 72 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 50 миллионов больных вылечились, 1 610 173 COVID-пациентов умерли.











