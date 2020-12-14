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Новости
Украина
14 декабря 20, 12:50
Украина на 17-м месте в мире по приросту COVID
COVID-19
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Украина входит в двадцатку стран по количеству заболевших коронавирусом. Страна находится на 17 месте между Перу и Южной Африкой.
Украина, по состоянию на 14 декабря, находится на 17 месте в мире по скорости распространения коронавируса. В стране заболело COVID-19 894 215 человек, согласно данным статистического сайта Worldometer.

Так, на сегодня в мире выявлено более 537 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки из-за COVID-19 умерло 7 582 человека.

Лидером по количеству новых COVID-случаев являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Сейчас в мире диагностировано 72 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 50 миллионов больных вылечились, 1 610 173 COVID-пациентов умерли.



Источник: https://korrespondent.net/
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