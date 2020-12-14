Сутки в ООС: девять обстрелов

В зоне проведения Операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты нарушили режим тишины девять раз. Среди украинских бойцов потерь и ранений нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.





"За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - говорится сообщении.





Так, враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям близ Южного в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.





При этом утром были применены минометы 82-го калибра, а вечером сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также у Катериновки противник обстрелял украинских бойцов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток около Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





"С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в утренней сводке штаба ООС.



