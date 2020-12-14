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Новости
Украина
14 декабря 20, 12:54
В Украине отмечают День ликвидаторов аварии ЧАЭС
День ликвидаторов аварии ЧАЭС
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Первые лица страны возложили цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве.
Сегодня в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Дмитрий Разумков возложили цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве, сообщает в понедельник, 14 декабря пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС установлен президентом в 2006 году, в память о завершении 14 декабря 1986 строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Как известно, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, Киевской области, произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария. Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за это собственной жизнью и здоровьем, удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения. По разным данным, в течение всего месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибло от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.

Несмотря на огромную цену, которую пришлось заплатить, сами ликвидаторы-чернобыльцы нередко называют 14- декабря праздником.









Источник: https://korrespondent.net/
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