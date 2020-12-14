Непогода обесточила более сотни населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточено 107 населенных пунктов в пяти областях. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.





Отмечается, что порывы ветра т обледенения вызвали срабатывания системы защиты линий электропередач.





"По состоянию на 7 ч. 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывов ветра, обледенения) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 107 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 8, Черкасская - 7, Житомирская - 6 и Черновицкая - 1 ", - говорится в сообщении.





К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



