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Новости
Украина
14 декабря 20, 12:56
Непогода обесточила более сотни населенных пунктов
элекричество
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Больше всего пострадала Черниговская область, где без света остались 85 населенных пунктов. Также обесточены села в Киевской, Черкасской, Житомирской и Черновицкой областях.
В результате осложнения погодных условий в Украине обесточено 107 населенных пунктов в пяти областях. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что порывы ветра т обледенения вызвали срабатывания системы защиты линий электропередач.

"По состоянию на 7 ч. 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывов ветра, обледенения) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 107 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 8, Черкасская - 7, Житомирская - 6 и Черновицкая - 1 ", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://korrespondent.net/
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