РФ пытается арестовать рыбопромысловый флот Украины

Российский банк ВЭБ заявляет, что добился ареста зарубежного имущества Украины. Речь идет об акциях украинской судоходной компании Fishing Company S.A., находящейся в ведении Госрыбагентства Украины, пишет РБК





Как утверждается, Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов постановил арестовать зарубежное имущество Украины по просьбе ВЭБ.





В банке заявляют, что продолжат усилия по поиску и аресту имущества Украины. По словам главного юриста ВЭБа Игоря Краснова, Киев таким образом может потерять весь свой рыбопромысловый флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, который продадут в счет погашения долга.





Такие действия ВЭБ осуществляет в ответ на решения Украины по дочерному банку - Проминвестбанку, который Украины выставила на аукцион и продала.





Ранее Киевский апелляционный суд отказал российскому Внешэкономбанку в признании решения Стокгольмского арбитража об остановке принудительной продажи 99,77% акций Проминвестбанка.





При этом Стокгольмский арбитраж обязал Украину возместить ВЭБу расходы на разбирательство по инвестиционному спору. Как отмечает издание, после отказа Украины добровольно исполнить решение его привел в исполнение Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов.



