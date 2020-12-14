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Новости
Украина
14 декабря 20, 13:00
РФ пытается арестовать рыбопромысловый флот Украины
Российский банк ВЭБ
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Российский Внешэкономбанк добивается ареста имущества Украины за рубежом по делу о продаже Проминвестбанка.
Российский банк ВЭБ заявляет, что добился ареста зарубежного имущества Украины. Речь идет об акциях украинской судоходной компании Fishing Company S.A., находящейся в ведении Госрыбагентства Украины, пишет РБК

Как утверждается, Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов постановил арестовать зарубежное имущество Украины по просьбе ВЭБ.

В банке заявляют, что продолжат усилия по поиску и аресту имущества Украины. По словам главного юриста ВЭБа Игоря Краснова, Киев таким образом может потерять весь свой рыбопромысловый флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, который продадут в счет погашения долга.

Такие действия ВЭБ осуществляет в ответ на решения Украины по дочерному банку - Проминвестбанку, который Украины выставила на аукцион и продала.

Ранее Киевский апелляционный суд отказал российскому Внешэкономбанку в признании решения Стокгольмского арбитража об остановке принудительной продажи 99,77% акций Проминвестбанка. 

При этом Стокгольмский арбитраж обязал Украину возместить ВЭБу расходы на разбирательство по инвестиционному спору. Как отмечает издание, после отказа Украины добровольно исполнить решение его привел в исполнение Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов.

Источник: https://korrespondent.net/
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