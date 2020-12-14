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14 декабря 20, 13:06
В Крыму собрались брать воду из водопадов
крым
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Жителям Ялты ограничили подачу воды шестью часами в сутки. Ситуацию намерены исправить с помощью водопадов и озера Могаби.
В Крыму намерены использовать воду из водопадов для обеспечения населения, заявила в понедельник, 14 декабря, так называемый глава Ялты Янина Павленко, пишет Интерфакс.

"Мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения - это наши водопады", - сказала она, добавив, что благодаря дождям три водопада пополнились на 20 тысяч кубометров.

Кроме того, Ялта, два водохранилища которой обмелели после курортного сезона, начала брать воду из озера Могаби, идет работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

Тем временем, в Ялте ограничили подачу воды шестью часами в сутки: с 6 до 9 утра и с 18 до 21.

Источник: https://korrespondent.net/

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