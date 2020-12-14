Погода на неделю: ледяной дождь и снег

На текущей неделе в Украине ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, морозы и даже до +6 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.





Так, в понедельник, 14 декабря, мокрый снег с дождем ожидается практически по всей стране. Температура воздуха будет колебаться от +3 до -3, а на юге - до +6.





Во вторник, 15 декабря, мокрый снег с дождем продолжится в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. В некоторых регионах станет даже теплее, чем в понедельник. В целом температура сохранится такая же.





В среду, 16 декабря, мокрый снег с дождем ожидается только в трех областях: Харьковской, Луганской и Донецкой. Температура воздуха - от +6 до - 2 ночью.





Осадки прекратятся только к четвергу, 17 декабря. При этом температурных колебаний не ожидается.





Также не должно быть осадков и перед выходными.



