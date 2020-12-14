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Украина
14 декабря 20, 13:08
Погода на неделю: ледяной дождь и снег
зима
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В первой половине недели продолжит идти мокрый снег, осадки прекратятся только к четвергу.
На текущей неделе в Украине ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, морозы и даже до +6 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 14 декабря, мокрый снег с дождем ожидается практически по всей стране. Температура воздуха будет колебаться от +3 до -3, а на юге - до +6.

Во вторник, 15 декабря, мокрый снег с дождем продолжится в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. В некоторых регионах станет даже теплее, чем в понедельник. В целом температура сохранится такая же.

В среду, 16 декабря, мокрый снег с дождем ожидается только в трех областях: Харьковской, Луганской и Донецкой. Температура воздуха - от +6 до - 2 ночью.

Осадки прекратятся только к четвергу, 17 декабря. При этом температурных колебаний не ожидается.

Также не должно быть осадков и перед выходными. 

Источник: https://korrespondent.net/
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