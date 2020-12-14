Парламент рассмотрит ряд важных вопросов

Верховная Рада завтра рассмотрит несколько важных вопросов, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета в понедельник, 14 декабря.





В частности, во второй чтении рассмотрят проект госбюджета на 2021 год.





"Также завтра мы с вами рассматриваем три ключевые законопроекта. Это №4100, №4000 и смету Верховной рады Украины. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп. Я вижу, что абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что до завтра он не изменится", - сказал Разумков.





Он выразил надежду, что завтра у депутатов не будет "бюджетной ночи".





Также завтра Рада рассмотрит закон о продлении особого статуса Донбасса.





Кроме того, Разумков сообщил, что 18 декабря в Раде выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.





"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал глава Рады.



