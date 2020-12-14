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Новости
Украина
14 декабря 20, 13:09
Парламент рассмотрит ряд важных вопросов
Верховная Рада
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Депутаты намерены проголосовать за бюджет на следующий год, продлить особый статус Донбасса и восстановить работу НАПК.
Верховная Рада завтра рассмотрит несколько важных вопросов, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета в понедельник, 14 декабря.

В частности, во второй чтении рассмотрят проект госбюджета на 2021 год.

"Также завтра мы с вами рассматриваем три ключевые законопроекта. Это №4100, №4000 и смету Верховной рады Украины. Мы сегодня пообщались с представителями всех депутатских фракций и групп. Я вижу, что абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что до завтра он не изменится", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что завтра у депутатов не будет "бюджетной ночи".

Также завтра Рада рассмотрит закон о продлении особого статуса Донбасса. 

Кроме того, Разумков сообщил, что 18 декабря в Раде выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал глава Рады.

Источник: https://korrespondent.net/
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