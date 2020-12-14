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Новости
Украина
14 декабря 20, 18:12
Украине предрекли нелегкие времена из-за коронавируса
больница
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Из-за нагрузки на врачей, украинская медицина столкнется с очень тяжелыми временами, считает блогер Алексей Давыденко.

Люди, которые еще не переболели COVID-19 рискуют столкнуться с наиболее критическим периодом для украинской медицины. 

Об этом в интервью Обозревателю рассказал предприниматель и блогер Алексей Давыденко, который также занимается поставками медицинской техники. 

"У нас действительно сейчас очень большая нагрузка на врачей, на больницы, на скорую помощь", - сказал он. 

Давыденко отметил, что в настоящее время внимание врачей, которое они могут предоставить пациенту, более "размыто", чем это было месяц назад. В связи с этим для украинцев, еще не переболевших коронавирусом, следующие месяцы станут критическими с точки зрения оказания помощи со стороны системы здравоохранения и врачей. 

"Боюсь, мы уже в декабре увидим то неприятное, что увидеть не готовы", - прогнозирует он. 

Как сообщалось ранее, Давыденко отметил, что власти Украины провалили подготовку к пандемии, даже несмотря на то, что у них было для этого десять месяцев.
telegraf.com.ua
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