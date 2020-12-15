Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19

По состоянию на утро 15 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие 24 часа:

- летальних случаев - 233;

- выздоровело- 16 150 человек;

- проведено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893). С начала пандемии в Украине: - заболели - 909 082 человека; - заболели - 909 082 человека;

- выздоровели - 522 868 человек;

- летальних случаев - 15 480;