Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.86
USD
27.84
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 декабря 20, 09:02
Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На утро 15 декабря зафиксировали 8416 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

По состоянию на утро 15 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие 24 часа:

- госпитализировали - 1 479 человек; 
- летальних случаев - 233; 
- выздоровело- 16 150 человек;
- проведено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).

С начала пандемии в Украине:

- заболели - 909 082 человека;
- выздоровели - 522 868 человек; 
- летальних случаев - 15 480; 
- проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Данные по регионам

  • г. Киев – 93 302 (+1 559)

области

  • Винницкая – 19 977 (+111)
  • Волынская – 28 527 (+281)
  • Днепропетровская – 49 961 (+426)
  • Донецкая – 30 062 (+402)
  • Житомирская - 34 511 (+20)
  • Закарпатская - 26 281 (+128)
  • Запорожская – 43 034 (+599)
  • Ивано-Франковская – 40 875 (+107)
  • Киевская – 49 335 (+391)
  • Кировоградская – 7 273 (+48)
  • Луганская - 7987 (+58)
  • Львовская – 54 233 (+389)
  • Николаевская – 24 404 (+305)
  • Одесская - 59 113 (+830)
  • Полтавская – 30 025 (+575)
  • Ровенская – 36 599 (+337)
  • Сумская – 36 098 (+130)
  • Тернопольская - 31 374 (+91)
  • Харьковская – 62 708 (+280)
  • Херсонская – 14 346 (+139)
  • Хмельницкая - 34 919 (+79)
  • Черкасская - 32 272 (+665)
  • Черновицкая - 37 080 (+191)
  • Черниговская - 24 786 (+375)
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Британия первая начинает массовую вакцинацию против COVID-19
В Украине больше выздоровели, чем заболели COVID
В мире 68,5 миллиона случаев коронавируса
В Украине новый пик смертности от COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украине предрекли нелегкие времена из-за коронавируса
noimageПарламент рассмотрит ряд важных вопросов
noimageПогода на неделю: ледяной дождь и снег
noimageВ Крыму собрались брать воду из водопадов
noimageРФ пытается арестовать рыбопромысловый флот Украины
Лента новостей