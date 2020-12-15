Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19

По состоянию на утро 15 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие 24 часа:- госпитализировали - 1 479 человек;
С начала пандемии в Украине:- заболели - 909 082 человека;
За последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Данные по регионам
- г. Киев – 93 302 (+1 559)
области
- Винницкая – 19 977 (+111)
- Волынская – 28 527 (+281)
- Днепропетровская – 49 961 (+426)
- Донецкая – 30 062 (+402)
- Житомирская - 34 511 (+20)
- Закарпатская - 26 281 (+128)
- Запорожская – 43 034 (+599)
- Ивано-Франковская – 40 875 (+107)
- Киевская – 49 335 (+391)
- Кировоградская – 7 273 (+48)
- Луганская - 7987 (+58)
- Львовская – 54 233 (+389)
- Николаевская – 24 404 (+305)
- Одесская - 59 113 (+830)
- Полтавская – 30 025 (+575)
- Ровенская – 36 599 (+337)
- Сумская – 36 098 (+130)
- Тернопольская - 31 374 (+91)
- Харьковская – 62 708 (+280)
- Херсонская – 14 346 (+139)
- Хмельницкая - 34 919 (+79)
- Черкасская - 32 272 (+665)
- Черновицкая - 37 080 (+191)
- Черниговская - 24 786 (+375)