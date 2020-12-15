Нардепы продлили закон об особом статусе Донбасса еще на год

Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год - до 31 декабря 2021 года. "За" соответствующий законопроект № 4467 проголосовали 304 нардепа.





Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".





Отметим, что действие предыдущего закона истекает 31 декабря 2020 года.





Ранее заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук отмечала такую информацию и подчеркнула, что в законе больше ничего, кроме даты, не меняется. Его необходимо принять, чтобы дать возможность участникам переговоров продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс.





Напомним, Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Сначала действие закона было предусмотрено на три года, однако парламент принимал решение о его продлении.



