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Новости
Украина
15 декабря 20, 13:09
Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента
протест
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Протестующие, которые провели акцию под Верховной радой, устроили также митинг под стенами Офиса президента.
Участники акции протеста идут вниз на Крещатику до Бессарабского рынка. К Верховной раде они поднимутся по улице Грушевского, пишет РБК-Украина.

Напомним, сегодня митинг начался под стенами парламента. Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.

Ранее эксперт объяснил, почему протесты предпринимателей продолжатся.

Как известно, сегодня, 15 декабря, Верховная рада планирует на заседании рассмотреть во втором чтении законопроект о государственном бюджете страны на 2021.

Как известно, это последняя пленарная неделя парламента этого года. В следующий раз депутаты, скорее всего, соберутся в конце января.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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