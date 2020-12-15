Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента

Участники акции протеста идут вниз на Крещатику до Бессарабского рынка. К Верховной раде они поднимутся по улице Грушевского, пишет РБК-Украина.





Напомним, сегодня митинг начался под стенами парламента. Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.





Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.





Ранее эксперт объяснил, почему протесты предпринимателей продолжатся.





Как известно, сегодня, 15 декабря, Верховная рада планирует на заседании рассмотреть во втором чтении законопроект о государственном бюджете страны на 2021.





Как известно, это последняя пленарная неделя парламента этого года. В следующий раз депутаты, скорее всего, соберутся в конце января.



