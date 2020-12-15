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Украина
15 декабря 20, 14:04
Главную елку Черкасс украсили "оком дьявола" (ФОТО)
елка
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Метровые амулеты развесили на 18-метровое дерево со всех сторон. А на верх елки установят 12-конечную звезду.
В Черкассах главную елку города украсили амулетами "куриный глаз", известный также как "око дьявола", которые якобы "защищают от сглаза", а на верхушку установят двенадцатиконечную звезду. Фото дерева опубликовала пресс-служба городского совета.

Развешанные на елке метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии – светлая полоса. Ношение таких амулетов в исламских странах критикуется местными богословами.

В этом году 18-метровую елку зажгут 19 декабря – на святого Николая.

Центр города украсят также надписями "2021" и "Черкассы", световыми конструкциями "Арка тоннель", "Шар с проходом", "Панно" в виде городского герба.

На установку и подключение иллюминаций из бюджета потратят 2,8 миллиона гривен.

Отмечается, что из-за карантина традиционного открытия елки и празднований не будет.







Источник: https://korrespondent.net/
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