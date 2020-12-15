Главную елку Черкасс украсили "оком дьявола" (ФОТО)

В Черкассах главную елку города украсили амулетами "куриный глаз", известный также как "око дьявола", которые якобы "защищают от сглаза", а на верхушку установят двенадцатиконечную звезду. Фото дерева опубликовала пресс-служба городского совета.





Развешанные на елке метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии – светлая полоса. Ношение таких амулетов в исламских странах критикуется местными богословами.





В этом году 18-метровую елку зажгут 19 декабря – на святого Николая.





Центр города украсят также надписями "2021" и "Черкассы", световыми конструкциями "Арка тоннель", "Шар с проходом", "Панно" в виде городского герба.





На установку и подключение иллюминаций из бюджета потратят 2,8 миллиона гривен.





Отмечается, что из-за карантина традиционного открытия елки и празднований не будет.



























