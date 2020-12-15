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Украина
15 декабря 20, 14:07
На Майдане столкновения протестующих и силовиков
На Майдане столкновения протестующих и силовиков
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В центре Киева происходят столкновения полиции с протестующими предпринимателями. Полицейские применили газ.
В Киеве на Майдане произошли столкновения протестующих с полицейскими, у протестующих отобрали палатки, был применен газ. 

"Лидер протеста Доротич заявил, что сейчас будут разбивать палатки прямо на Майдане Независимости и пошел за ними в автомобиль. Полиция стала препятствовать этому. Правоохранители отняли несколько палаток и выбросили их за забор", - говорится в сообщении.

В это время возникла драка полицейских с протестующими. Со стороны полицейских распылили газ.

Силовики пытаются окружить протестующих, чтобы они не смогли разбить лагерь в центре Киева.

Также сообщается, что на Майдане взрывали шумовые гранаты. К потерпевшим вызывают скорые помощи.

Источник: https://korrespondent.net/
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