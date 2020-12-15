На Майдане столкновения протестующих и силовиков

В Киеве на Майдане произошли столкновения протестующих с полицейскими, у протестующих отобрали палатки, был применен газ.





"Лидер протеста Доротич заявил, что сейчас будут разбивать палатки прямо на Майдане Независимости и пошел за ними в автомобиль. Полиция стала препятствовать этому. Правоохранители отняли несколько палаток и выбросили их за забор", - говорится в сообщении.





В это время возникла драка полицейских с протестующими. Со стороны полицейских распылили газ.





Силовики пытаются окружить протестующих, чтобы они не смогли разбить лагерь в центре Киева.





Также сообщается, что на Майдане взрывали шумовые гранаты. К потерпевшим вызывают скорые помощи.



