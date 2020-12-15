В Киеве свыше 93 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заболели 1 559 жителей Киева. От инфекции скончались за прошедшие 24 часа 13 человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.





"Еще 1559 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян", - говорится в сообщении киевского городского головы.





Также отмечается, что с начала пандемии в Киеве COVID-19 заболели 93 302 человека.





За сутки в столице заболели 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 618 мужчин от 18 до 89 лет, 46 девочек от одного месяца до 17 лет и 58 мальчиков от трех до 17 лет.





Также случаи инфицирования выявили у 43 медиков.





Госпитализировано 75 человек, остальные находятся на самоизоляции, их состояние контролируют врачи.





Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки было зафиксировано в Дарницком (358), Днепровском (280) и Деснянском (176) районах.





Также, как отметил Кличко, за минувшие сутки недуг преодолели 646 человек. Всего же от коронавируса вылечились 29 550 киевлян.





До этого мы писали, что в Украине за последние сутки – рекордное выздоровление от COVID-19. В стране заболели 8 416 человек, а выздоровело почти в два раза больше.





Ранее глава украинского минздрава Максим Степанов уточнил планы по бесплатной вакцинации. Накануне в Раде пообещали бесплатную вакцинацию от коронавируса всего населения. В МОЗ говорят только о половине.



