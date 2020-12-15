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Новости
Украина
15 декабря 20, 14:10
В Киеве свыше 93 тысяч случаев COVID-19
COVID-19
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Всего с начала эпидемии от осложнений коронавируса умерли 1 610 киевлян. За минувшие сутки заражение выявлено у 1 559 человек. Выздоровели 646 жителей Киева.
За минувшие сутки коронавирусом заболели 1 559 жителей Киева. От инфекции скончались за прошедшие 24 часа 13 человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще 1559 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян", - говорится в сообщении киевского городского головы.

Также отмечается, что с начала пандемии в Киеве COVID-19 заболели 93 302 человека.

За сутки в столице заболели 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 618 мужчин от 18 до 89 лет, 46 девочек от одного месяца до 17 лет и 58 мальчиков от трех до 17 лет.

Также случаи инфицирования выявили у 43 медиков.

Госпитализировано 75 человек, остальные находятся на самоизоляции, их состояние контролируют врачи.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки было зафиксировано в Дарницком (358), Днепровском (280) и Деснянском (176) районах.

Также, как отметил Кличко, за минувшие сутки недуг преодолели 646 человек. Всего же от коронавируса вылечились 29 550 киевлян.

До этого мы писали, что в Украине за последние сутки – рекордное выздоровление от COVID-19. В стране заболели 8 416 человек, а выздоровело почти в два раза больше.

Ранее глава украинского минздрава Максим Степанов уточнил планы по бесплатной вакцинации. Накануне в Раде пообещали бесплатную вакцинацию от коронавируса всего населения. В МОЗ говорят только о половине.

Источник: https://korrespondent.net/
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