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Украина
15 декабря 20, 14:14
Рада продлила заседание до принятия бюджета-2021
Верховная Рада
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Парламент намерен сегодня проголосовать за бюджет на следующий год и утвердить смету Рады.
Верховная Рада будет работать во вторник, 15 декабря, до принятия законопроекта о госбюджете на 2021 год, а также постановления о смете парламента на следующий год. Такое предложение спикера Дмитрия Разумкова поддержали 242 депутата.

"Прошло совещание с представителями депутатских фракций и групп, на котором было предложено сделать так, чтобы сегодня мы работали до того, как рассмотрим три ключевых вопроса: это Бюджетный кодекс, это бюджет и смета Верховной Рады Украины", - отметил спикер.

Отметим, сегодня парламент поддержал возобновление полноценной работы Нацагентства по борьбе с коррупцией. А также продлил закон об особом статусе Донбасса.

Источник: https://korrespondent.net/
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