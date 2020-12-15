Рада продлила заседание до принятия бюджета-2021

Верховная Рада будет работать во вторник, 15 декабря, до принятия законопроекта о госбюджете на 2021 год, а также постановления о смете парламента на следующий год. Такое предложение спикера Дмитрия Разумкова поддержали 242 депутата.





"Прошло совещание с представителями депутатских фракций и групп, на котором было предложено сделать так, чтобы сегодня мы работали до того, как рассмотрим три ключевых вопроса: это Бюджетный кодекс, это бюджет и смета Верховной Рады Украины", - отметил спикер.





Отметим, сегодня парламент поддержал возобновление полноценной работы Нацагентства по борьбе с коррупцией. А также продлил закон об особом статусе Донбасса.



