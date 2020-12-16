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Новости
Украина
16 декабря 20, 10:56
ООС: на Донбассе за сутки 11 нарушений тишины
Донбасс
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Противник обстреливал позиции украинской армии из гранатометов и стрелкового оружия. Больше всего обстрелов было у Авдеевки.
В зоне ООС на Донбассе за прошедшие сутки сепаратисты открывали огонь по позициям ВСУ одиннадцать раз. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток больше обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия", – говорится в утренней сводке штаба ООС.

Также сообщается, что у Опытного и Водяного на Приазовье противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. Здесь сепаратисты использовали подствольные и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В штабе отметили, что ВСУ огонь в ответ не открывали, поскольку "огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов". 

Также в штабе ООС проинформировали, что с началом текущих суток было одно нарушение режима прекращения огня – у Водяного велся огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь и ранений - нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Рада продлила закон об особом статусе Донбасса - до января 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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