В Украине за сутки более 10 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.





Он отметил, что за минувшие сутки было госпитализировано 3 242 человека. От COVID-19 скончались 264 человека, выздоровело 12 549 человек.





За сутки было протестировано 63 445 украинцев (в том числе методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).





Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за последние 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.





За все время пандемии в нашей стране заболело 919 704 человека; выздоровели - 535 417 человек; летальных исходов - 15 744; проведено ПЦР-тестов – 51 25 389.





Количество заболеваний в регионах:





Киев – 95 160 случаев;

Винницкая область - 20 093 случая;

Волынская область - 28 923 случая;

Днепропетровская область - 50 316 случаев;

Донецкая область - 30 466 случаев;

Житомирская область - 34 611 случай;

Закарпатская область - 26 432 случая;

Запорожская область - 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 082 случая;

Киевская область - 50 040 случаев;

Кировоградская область – 7 375 случаев;

Луганская область – 8 166 случаев;

Львовская область - 54 833 случая;

Николаевская область - 24 749 случаев;

Одесская область – 5 9974 случая;

Полтавская область - 30 466 случаев;

Ровенская область - 36 974 случая;

Сумская область - 36 251 случай;

Тернопольская область - 31 581 случай;

Харьковская область - 63 178 случаев;

Херсонская область - 14 643 случая;

Хмельницкая область - 35 157 случаев;

Черкасская область - 32 803 случая;

Черновицкая область - 37 266 случаев;

Черниговская область - 25 330 случаев.





Отметим, что накануне ВОЗ заявила о рекордном числе COVID-19 за неделю. Больше всего заразившихся выявили за неделю в пяти странах - США, Бразилии, Турции, Индии и России.



