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Новости
Украина
16 декабря 20, 11:00
Разумков назвал способ дофинансировать медицину
Дмитрий Разумков
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В следующем году будет создан отдельный фонд, из которого будут финансировать медицину и борьбу с коронавирусом.
В следующем году на борьбу с коронавирусом, вакцинацию и зарплаты медикам планируют использовать средства специального фонда, сообщил в эфире телеканала 1+1 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 16 декабря.

"Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат", - сказал глава парламента.

Он отметил, что изначально отдельный фонд на эти цели создавать не планировали, но потом передумали.

Но этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году Фонде по борьбе с COVID-19.

Также Разумков отметил, что принятый бюджет на 2021 год предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для Минздрава, Минобразования и МВД.

Напомним, в Минздраве считают, что в бюджет заложили почти вдвое меньше средств на медицину - 159 млрд, тогда как необходимо почти 300 млрд. В том числе в шесть раз меньше денег заложили на вакцинацию.

Источник: https://korrespondent.net/
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