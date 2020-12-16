Разумков назвал способ дофинансировать медицину

В следующем году на борьбу с коронавирусом, вакцинацию и зарплаты медикам планируют использовать средства специального фонда, сообщил в эфире телеканала 1+1 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 16 декабря.





"Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат", - сказал глава парламента.





Он отметил, что изначально отдельный фонд на эти цели создавать не планировали, но потом передумали.





Но этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году Фонде по борьбе с COVID-19.





Также Разумков отметил, что принятый бюджет на 2021 год предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для Минздрава, Минобразования и МВД.





Напомним, в Минздраве считают, что в бюджет заложили почти вдвое меньше средств на медицину - 159 млрд, тогда как необходимо почти 300 млрд. В том числе в шесть раз меньше денег заложили на вакцинацию.



