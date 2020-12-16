В Киеве на Майдане собираются протестующие

В Киеве сегодня с утра на Майдане Незалежности собралось несколько сотен протестующих. Видеотрансляция с места событий опубликована на странице Підприємці України / #SaveФОП в Facebook.





На кадрах ролика видно, что протестующие держат флаги и поют гимн. Установлены несколько палаток. По периметру Майдана дежурят силовики.





Сообщается, что этой ночью вдоль Майдана дежурили нацгвардейцы. У проезжей части находились несколько десятков полицейских.





Напомним, вчера на Майдане произошли столкновения протестующих с полицейскими, у протестующих отобрали палатки, был применен газ.



