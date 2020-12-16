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Украина
16 декабря 20, 11:02
В Киеве на Майдане собираются протестующие
протест
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После вчерашних противостояний на Майдане Незалежности этой ночью осталось около 100 протестующих предпринимателей и три палатки.
В Киеве сегодня с утра на Майдане Незалежности собралось несколько сотен протестующих. Видеотрансляция с места событий опубликована на странице Підприємці України / #SaveФОП в Facebook.

На кадрах ролика видно, что протестующие держат флаги и поют гимн. Установлены несколько палаток. По периметру Майдана дежурят силовики. 

Сообщается, что этой ночью вдоль Майдана дежурили нацгвардейцы. У проезжей части находились несколько десятков полицейских.

Напомним, вчера на Майдане произошли столкновения протестующих с полицейскими, у протестующих отобрали палатки, был применен газ.

Источник: https://korrespondent.net/
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