Смерть Геннадия Кернеса прокомментировала его семья. ФОТО

Утром в четверг, 17 декабря, стало известно о смерти бессменного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он скончался в немецкой клинике "Шарите", где лечился от осложнений, вызванных коронавирусом. Члены семьи политика уже разместили в соцсетях первые посты после смерти мэра.

- Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень, - отметила Гайсинская на своей странице в Инстаграм.





Сын Родион Гайсинский - Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап, - отметил он. Политику был л61 год. Политику был л61 год.



