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Украина
17 декабря 20, 11:10
Смерть Геннадия Кернеса прокомментировала его семья. ФОТО
Кернес
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Известный харьковский политик скончался в ночь на 17 декабря.

Утром в четверг, 17 декабря, стало известно о смерти бессменного мэра  Харькова Геннадия Кернеса. Он скончался в немецкой клинике "Шарите", где лечился от осложнений, вызванных коронавирусом.  Члены семьи политика уже разместили в соцсетях первые посты после смерти мэра.

Бывшая супруга Оксана Гайсинская

 - Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень, - отметила Гайсинская на своей странице в Инстаграм.

Кернес умер в ночь на 17 декабря.   

Сын Родион Гайсинский

- Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап, - отметил он.

Политику был л61 год.  

Дочь Юлия Привалова

- Мы живем вечно.. в наших детях и тех, кого любим.

Семья до последнего ничего не сообщала о его состоянии.  

СПРАВКА

Геннадию Кернесу был 61 год. С сентября находился в берлинской клинике "Шарите", куда попал с осложнениями после коронавирса. С момента госпитализации в сети появлялась разная информация о состоянии Кернеса, несколько раз появлялись слухи о его смерти. Однако близкие градоначальника до последнего уверяли, что с ним все хорошо и он идет на поправку, а слухи в период выборов распространяли конкуренты и недоброжелатели.

Пока Кернес был в Германии, в Украине 25 октября прошли местные выборы. Несмотря на свое отсутствие в городе, Кернес победил в первом туре, набрав 60.34% голосов. 9 декабря  на сессии горсовета политика признали мэром Харькова в третий раз, несмотря на то, что его в зале не было. 

У политика остались трое детей. 

 Читайте также: Кернес умер: организм не справился после COVID-19

kp.ua
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