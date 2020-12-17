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Украина
17 декабря 20, 11:27
Открытки и картинки с Днем Варвары: поздравления
Врвары
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17 декабря почитается память святой Варвары.

В четверг, 17 декабря, почитается память святой великомученицы Варвары, пострадавшей за веру в Христа.

Святая Варвара считается покровительницей горняков, а на изображениях с образом великомученицы обязательно имеется гора и башенка.

Известно, что на Руси Варвару называли также покровительницей всех женщин: ее просили о защите, а беременные молились о здоровье своем и своего малыша.

В переводе с древнегреческого имя Варвара переводится как "дикарка", "варварка", "чужеземка".

"Телеграф" собрал самые красивые открытки и картинки на русском и украинском языках, которыми можно поздравить Варвар с их именинами.

Поздравительные открытки и картинки с Днем Варвары
telegraf.com.ua
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