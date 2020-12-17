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Новости
Украина
17 декабря 20, 12:09
Кабмин упростил назначение субсидий на комуслуги
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Правительством также установлен порядок возврата ошибочно выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий.
Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть официально работающие за рубежом лица, а также упростил процедуру назначения помощи для украинцев без доходов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, правительством предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Кроме того, предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях гражданам, которые приобрели право собственности на жилье в течение года перед обращением за назначением субсидии, и лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование.

Однако, указано в сообщении, в настоящее время жилищная субсидия может назначаться только по решению комиссии.

"Установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме", - добавила пресс-служба.

Источник: https://korrespondent.net/
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