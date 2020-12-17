В ООС зафиксировано три нарушения режима тишины

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты три раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Среди бойцов ВСУ потерь нет, сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.





"За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток", - отмечается в сообщении.





Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов вблизи Водяного на Приазовье.





Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. У населенного пункта Шумы сепаратисты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы.





"Огневые провокации российско-оккупационных войск не представляли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе ООС.





Также с начала текущих суток, 17 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Водяного оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.





Напомним, вчера на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима тишины.





До этого сообщалось, что Рада продлила закон об особом статусе Донбасса - до января 2022 года.



