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Новости
Украина
17 декабря 20, 12:11
В ООС зафиксировано три нарушения режима тишины
Донбсаа
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Украинских бойцов обстреливали из гранатометов и минометов. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты три раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Среди бойцов ВСУ потерь нет, сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов вблизи Водяного на Приазовье.

Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. У населенного пункта Шумы сепаратисты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"Огневые провокации российско-оккупационных войск не представляли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе ООС.

Также с начала текущих суток, 17 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Водяного оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, вчера на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима тишины.

До этого сообщалось, что Рада продлила закон об особом статусе Донбасса - до января 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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