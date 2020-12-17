В Украине 12047 случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлено 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.





"Также за минувшие сутки госпитализированы - 2 997 человек; летальных случаев - 252; выздоровели - 12 939 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828)", - говорится в сообщении главы минздрава.





За последние сутки больше всего новых случаев инфекции выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.





Степанов указал, что за все время пандемии в Украине заболел 931 751 человек. От COVID-19 вылечились 548 356 человек; летальных исходов - 15 996. За этот период было проведено 5 167 122 ПЦР-тестов.





Количество заболеваний в регионах:





Киев – 96 672 случая;

Винницкая область - 20 319 случаев;

Волынская область - 29 390 случаев;

Днепропетровская область – 50 894 случая;

Донецкая область - 30 896 случаев;

Житомирская область - 35 157 случаев;

Закарпатская область - 26 685 случаев;

Запорожская область - 44 693 случая;

Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;

Киевская область - 50 666 случаев;

Кировоградская область – 7 515 случаев;

Луганская область – 8 359 случаев;

Львовская область - 55 291 случай;

Николаевская область - 25 287 случаев;

Одесская область - 61 038 случаев;

Полтавская область - 30 783 случая;

Ровенская область - 37 417 случаев;

Сумская область - 36 599 случаев;

Тернопольская область - 31 874 случая;

Харьковская область - 63 732 случая;

Херсонская область - 14 858 случаев;

Хмельницкая область – 35 632 случая;

Черкасская область - 33 254 случая;

Черновицкая область - 37 467 случаев;

Черниговская область - 25 917 случаев.





Ранее сообщалось, что в Украине протестируют модель вызова пожилых людей на COVID-вакцинацию. Эту проверку начнут уже на следующей неделе.



