В Украине 12047 случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлено 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
"Также за минувшие сутки госпитализированы - 2 997 человек; летальных случаев - 252; выздоровели - 12 939 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828)", - говорится в сообщении главы минздрава.
За последние сутки больше всего новых случаев инфекции выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Степанов указал, что за все время пандемии в Украине заболел 931 751 человек. От COVID-19 вылечились 548 356 человек; летальных исходов - 15 996. За этот период было проведено 5 167 122 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 96 672 случая;
Винницкая область - 20 319 случаев;
Волынская область - 29 390 случаев;
Днепропетровская область – 50 894 случая;
Донецкая область - 30 896 случаев;
Житомирская область - 35 157 случаев;
Закарпатская область - 26 685 случаев;
Запорожская область - 44 693 случая;
Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
Киевская область - 50 666 случаев;
Кировоградская область – 7 515 случаев;
Луганская область – 8 359 случаев;
Львовская область - 55 291 случай;
Николаевская область - 25 287 случаев;
Одесская область - 61 038 случаев;
Полтавская область - 30 783 случая;
Ровенская область - 37 417 случаев;
Сумская область - 36 599 случаев;
Тернопольская область - 31 874 случая;
Харьковская область - 63 732 случая;
Херсонская область - 14 858 случаев;
Хмельницкая область – 35 632 случая;
Черкасская область - 33 254 случая;
Черновицкая область - 37 467 случаев;
Черниговская область - 25 917 случаев.
Ранее сообщалось, что в Украине протестируют модель вызова пожилых людей на COVID-вакцинацию. Эту проверку начнут уже на следующей неделе.