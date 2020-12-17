Вакцинировать от COVID планируют жителей ОРДЛО

Минздрав разрабатывает план по вакцинации от коронавируса, в который также включат вакцинацию жителей временно оккупированных территорий. Об этом в четверг, 17 декабря, заявил глава ведомства Максим Степанов.





Этот план он намерен подписать в пятницу.





"Вчера я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - сказал министр.





Также он отметил, что заявку Украины в рамках программы COVАХ одобрили и к середине следующего года должны получить 8 миллионов доз COVID-вакцин.





Помимо этого идут переговоры о закупке вакцин у компаний-производителей. Поэтому, по словам Степанова, вакцинация может начаться уже до конца зимы.



