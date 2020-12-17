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Новости
Украина
17 декабря 20, 12:16
Вакцинировать от COVID планируют жителей ОРДЛО
вакцина
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В пятницу будет утвержден национальный план вакцинации от коронавируса, в который включат жителей неподконтрольных территорий.
Минздрав разрабатывает план по вакцинации от коронавируса, в который также включат вакцинацию жителей временно оккупированных территорий. Об этом в четверг, 17 декабря, заявил глава ведомства Максим Степанов.

Этот план он намерен подписать в пятницу.

"Вчера я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - сказал министр.

Также он отметил, что заявку Украины в рамках программы COVАХ одобрили и к середине следующего года должны получить 8 миллионов доз COVID-вакцин.

Помимо этого идут переговоры о закупке вакцин у компаний-производителей. Поэтому, по словам Степанова, вакцинация может начаться уже до конца зимы.

Источник: https://korrespondent.net/
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