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17 декабря 20, 12:25
Рада ввела штрафы за неправильное ношение масок
маска
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Штрафовать за сдвинутую с носа маску будут не только граждан, но и предпринимателей, пустивших этих граждан в общественное место.
Верховная Рада в четверг, 17 декабря, приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает штраф для бизнеса за допуск посетителей без маски, которая бы полностью закрывала нос и рот. Соответствующее решение поддержал 241 нардеп.

Проект закона предусматривает внесение изменений в закон Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. Согласно изменениям, за допуск лица в общественные места и общественный транспорт без маски или респиратора, которые бы закрывали нос и рот, предприниматель платит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн.).

Документ уточняет, что речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.

Также расшифровывается, что именно будет считаться нарушением. Это:

допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;
отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;
предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.

При этом уточняется, о каком именно реагировании идет речь. Это:

устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;
прекращение обслуживания;
вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Источник: https://korrespondent.net/
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