Рада ввела штрафы за неправильное ношение масок

Верховная Рада в четверг, 17 декабря, приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает штраф для бизнеса за допуск посетителей без маски, которая бы полностью закрывала нос и рот. Соответствующее решение поддержал 241 нардеп.





Проект закона предусматривает внесение изменений в закон Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. Согласно изменениям, за допуск лица в общественные места и общественный транспорт без маски или респиратора, которые бы закрывали нос и рот, предприниматель платит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн.).





Документ уточняет, что речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.





Также расшифровывается, что именно будет считаться нарушением. Это:





допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;

отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;

предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.





При этом уточняется, о каком именно реагировании идет речь. Это:





устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;

прекращение обслуживания;

вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.





Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



