Новые правила карантина с 19 декабря. Что ждет школы?

В Украине новые правила карантина вступают в силу 19 декабря. Минобразования предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений с этого периода. Корреспондент.net рассказывает подробности.

9 декабря правительство продлило действие карантина до конца зимы в связи с пандемией коронавируса. Также было продлено действие режима чрезвычайной ситуации в Украине.

По решению кабинета министров с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения. Жесткий локдаун введут уже после новогодних праздников - с 8 января.

При этом, власти часто говорят, что локдаун может начать действовать и раньше, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Так, с 19 декабря, то есть с субботы, в Украине вступают запреты на:





- Праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы и другие публичные события в развлекательных заведениях и заведениях общепита (кафе, рестораны).





- Присутствие более одного человека на десять квадратных метров в одном зале в музеях, на выставках, в галереях и так далее.





- Работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.





- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на пять квадратных метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими. Ограничения, которые продолжают действовать. По всей территории Украину остаются ограничения оранжевой зоны до 28 февраля 2021 года. А именно запрещается: - Находиться в общественном транспорте и других общественных местах без маски и документов, удостоверяющих личность. - Находиться в общественном транспорте и других общественных местах без маски и документов, удостоверяющих личность.





- Покидать места изоляции или обсервации без разрешения.





- Проводить массовые культурные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, в которых принимает участие более 20 человек. Дистанция должна сохраняться в 1,5 метра между участниками. При этом есть исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти.





- Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более половины мест в одном зрительном зале.





- В транспорте допускается число пассажиров, которое не превышает количество сидячих мест. Исключение делается только для метрополитена.





- Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общепита с организацией досуга запрещено.





- В кафе и ресторанах допускается за одним столом четыре посетителя, если расстояние между столами составляет не менее двух метров.





- Субъекты хозяйствования могут работать, если все сотрудники обеспечены масками, есть маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители правильно надели средства защиты от коронавируса.





- Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования не допускается.





- Деятельность учреждений по размещению, кроме отелей, центров реабилитации инвалидов, санаторно-курортных учреждений, запрещена.





- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.





- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более половины учащихся и персонала учебного заведения.





- Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).





- Работа спортзалов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.





- Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.





- Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).





- Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).



Школы по новым правилам карантина: что изменится В школах фиксируют многочисленные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 как среди учеников, так и среди учителей. Дети переносят заболевание, как правило, легко и без долгосрочных последствий. Чего не скажешь о многих педагогах и старших родственниках школьников. С 16 ноября в ряде регионов Украины возобновили очное обучение в школах. Однако теперь с учетом новых карантинных требований по посещению учебных заведений, которые описаны выше. Однако по всей Украине ситуация разная. Окончательное решение относительно того, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают непосредственно директора. В тех заведениях, которые не переведены на дистанционную форму обучения, сегодня - смешанный формат. То есть, как правило, классы, где кто-то заболел, уроки посещают дистанционно. Другие - в школе. 19 декабря вступят новые правила карантинных ограничений и для школ. Накануне министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений. Согласно одобренному Кабмином постановлению с 19 декабря запрещено: - Посещать учебные заведения соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. - Посещать учебные заведения соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.





- Посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала учреждения.



