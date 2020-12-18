Новые правила карантина с 19 декабря. Что ждет школы?

В Украине новые правила карантина вступают в силу 19 декабря. Минобразования предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений с этого периода. Корреспондент.net рассказывает подробности. Новые правила карантина в Украине
9 декабря правительство продлило действие карантина до конца зимы в связи с пандемией коронавируса. Также было продлено действие режима чрезвычайной ситуации в Украине.
По решению кабинета министров с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения. Жесткий локдаун введут уже после новогодних праздников - с 8 января.
При этом, власти часто говорят, что локдаун может начать действовать и раньше, если того потребует эпидемиологическая ситуация.
Так, с 19 декабря, то есть с субботы, в Украине вступают запреты на:- Массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) во всех учебных заведениях, если на них будут присутствовать дети из более чем одной группы/класса. Присутствие посетителей не допускается.
- Праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы и другие публичные события в развлекательных заведениях и заведениях общепита (кафе, рестораны).
- Присутствие более одного человека на десять квадратных метров в одном зале в музеях, на выставках, в галереях и так далее.
- Работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на пять квадратных метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Ограничения, которые продолжают действовать. По всей территории Украину остаются ограничения оранжевой зоны до 28 февраля 2021 года. А именно запрещается:
- Находиться в общественном транспорте и других общественных местах без маски и документов, удостоверяющих личность.
- Покидать места изоляции или обсервации без разрешения.
- Проводить массовые культурные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, в которых принимает участие более 20 человек. Дистанция должна сохраняться в 1,5 метра между участниками. При этом есть исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти.
- Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более половины мест в одном зрительном зале.
- В транспорте допускается число пассажиров, которое не превышает количество сидячих мест. Исключение делается только для метрополитена.
- Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общепита с организацией досуга запрещено.
- В кафе и ресторанах допускается за одним столом четыре посетителя, если расстояние между столами составляет не менее двух метров.
- Субъекты хозяйствования могут работать, если все сотрудники обеспечены масками, есть маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители правильно надели средства защиты от коронавируса.
- Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования не допускается.
- Деятельность учреждений по размещению, кроме отелей, центров реабилитации инвалидов, санаторно-курортных учреждений, запрещена.
- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.
- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более половины учащихся и персонала учебного заведения.
- Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).
- Работа спортзалов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.
- Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.
- Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
- Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).
Школы по новым правилам карантина: что изменится
В школах фиксируют многочисленные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 как среди учеников, так и среди учителей. Дети переносят заболевание, как правило, легко и без долгосрочных последствий. Чего не скажешь о многих педагогах и старших родственниках школьников.
С 16 ноября в ряде регионов Украины возобновили очное обучение в школах. Однако теперь с учетом новых карантинных требований по посещению учебных заведений, которые описаны выше.
Однако по всей Украине ситуация разная. Окончательное решение относительно того, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают непосредственно директора.
В тех заведениях, которые не переведены на дистанционную форму обучения, сегодня - смешанный формат. То есть, как правило, классы, где кто-то заболел, уроки посещают дистанционно. Другие - в школе.
19 декабря вступят новые правила карантинных ограничений и для школ. Накануне министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений.
Согласно одобренному Кабмином постановлению с 19 декабря запрещено:
- Посещать учебные заведения соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.
- Посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала учреждения.
- Проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.
В министерстве образования также напомнили, что дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям, с 8 до 24 января 2021 года на территории Украины запрещено посещать учреждения образования, независимо от формы собственности, его соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.
Также во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государства или являются гражданами государств с тяжелой эпидемиологический ситуацией.
Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, из Крыма и Севастополя, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.