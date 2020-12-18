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Новости
Украина
17 декабря 20, 19:02
Новые правила карантина с 19 декабря. Что ждет школы?
карантин
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Более жесткие карантинные ограничения в Украине вступают 19 декабря. Вводятся новые правила и для учебных заведений.

В Украине новые правила карантина вступают в силу 19 декабря. Минобразования предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений с этого периода. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новые правила карантина в Украине

9 декабря правительство продлило действие карантина до конца зимы в связи с пандемией коронавируса. Также было продлено действие режима чрезвычайной ситуации в Украине.

По решению кабинета министров с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения. Жесткий локдаун введут уже после новогодних праздников - с 8 января.

При этом, власти часто говорят, что локдаун может начать действовать и раньше, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Так, с 19 декабря, то есть с субботы, в Украине вступают запреты на:

- Массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) во всех учебных заведениях, если на них будут присутствовать дети из более чем одной группы/класса. Присутствие посетителей не допускается. 

- Праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы и другие публичные события в развлекательных заведениях и заведениях общепита (кафе, рестораны).

- Присутствие более одного человека на десять квадратных метров в одном зале в музеях, на выставках, в галереях и так далее. 

- Работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на пять квадратных метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают действовать. По всей территории Украину остаются ограничения оранжевой зоны до 28 февраля 2021 года. А именно запрещается:

- Находиться в общественном транспорте и других общественных местах без маски и документов, удостоверяющих личность. 

- Покидать места изоляции или обсервации без разрешения. 

- Проводить массовые культурные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, в которых принимает участие более 20 человек. Дистанция должна сохраняться в 1,5 метра между участниками. При этом есть исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти. 

- Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более половины мест в одном зрительном зале. 

- В транспорте допускается число пассажиров, которое не превышает количество сидячих мест. Исключение делается только для метрополитена. 

- Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общепита с организацией досуга запрещено. 

- В кафе и ресторанах допускается за одним столом четыре посетителя, если расстояние между столами составляет не менее двух метров. 

- Субъекты хозяйствования могут работать, если все сотрудники обеспечены масками, есть маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители правильно надели средства защиты от коронавируса. 

- Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования не допускается. 

- Деятельность учреждений по размещению, кроме отелей, центров реабилитации инвалидов, санаторно-курортных учреждений, запрещена. 

- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. 

- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более половины учащихся и персонала учебного заведения. 

- Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь). 

- Работа спортзалов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров. 

- Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев. 

- Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

- Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Школы по новым правилам карантина: что изменится

В школах фиксируют многочисленные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 как среди учеников, так и среди учителей. Дети переносят заболевание, как правило, легко и без долгосрочных последствий. Чего не скажешь о многих педагогах и старших родственниках школьников.

С 16 ноября в ряде регионов Украины возобновили очное обучение в школах. Однако теперь с учетом новых карантинных требований по посещению учебных заведений, которые описаны выше.

Однако по всей Украине ситуация разная. Окончательное решение относительно того, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают непосредственно директора.

В тех заведениях, которые не переведены на дистанционную форму обучения, сегодня - смешанный формат. То есть, как правило, классы, где кто-то заболел, уроки посещают дистанционно. Другие - в школе.

19 декабря вступят новые правила карантинных ограничений и для школ. Накануне министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно работы учебных заведений.

Согласно одобренному Кабмином постановлению с 19 декабря запрещено:

- Посещать учебные заведения соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. 

- Посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала учреждения. 

- Проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

В министерстве образования также напомнили, что дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям, с 8 до 24 января 2021 года на территории Украины запрещено посещать учреждения образования, независимо от формы собственности, его соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

Также во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государства или являются гражданами государств с тяжелой эпидемиологический ситуацией.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, из Крыма и Севастополя, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.
Korrespondent
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