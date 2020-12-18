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Новости
Украина
17 декабря 20, 19:05
МИД направил России ноту протеста
гумконвой
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Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным направлением на оккупированный Донбасс "гуманитарного груз" с нарушением законодательства Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.

"Учитывая изложенное, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов", - сообщили в МИД. Украинская сторона также потребовала в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.
censor.net.ua
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