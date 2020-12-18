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Новости
Украина
18 декабря 20, 11:07
После смерти Кернеса астролог дал прогноз Путину
Влад Росс
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Астролог Влад Росс дал прогноз по судьбе президента России Владимира Путина. Вероятнее всего он тоже уйдет, как и Кернес.

17 декабря астролог Влад Росс, который ранее предсказывал смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, дал новый прогноз по судьбе президента России Владимира Путина. Вероятнее всего, Путин тоже уйдет.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук.

Стоит отметить, что своим новым предсказанием Влад Росс поделился в комментариях под своим постом в соцсети.

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Женщина под ником Жанна Бота спросила о том, есть ли надежда, что Путин тоже как и Кернес уйдет. На что получила ответ от астролога - "однозначно".

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В свою очередь Росс также назвал примерную дату смерти президента РФ. По его словам это может произойти в конце 2021-первой половине 2022 года.

 

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telegraf.com.ua
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