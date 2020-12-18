День Саввы: что нельзя делать 18 декабря

В пятницу, 18 декабря, почитается память преподобного Саввы Освященного.

Савва родился в V веке в Каппадокии в христианской семье. Когда ему исполнилось 17 лет - приобрел дар чудотворца. Савва мог исцелять больных и пораженных бесами людей, а также совершать чудеса. Савва вел монашеский образ жизни. К нему стали приходить ученики, которые построили в пещере, где он обитал, церковь. Известно, что Савва разработал Иерусалимский устав, которым руководствовались все монастыри в Палестине.

Как правило, именно на Савву мороз усиливается. Верили, что если выйдешь из дома, то замерзнешь от декабрьского мороза.

Что запрещено делать 18 декабря

Если День святой Варвары считается женским, то День Саввы Освященного — мужским. Поэтому женщины в этот день активно занимаются рукоделием.

В этот день нельзя ругаться, особенно в дороге, потому что будет беда. Беременным не разрешалось мыть голову, чтобы у ребенка хорошая память была.

Нельзя трудно работать.

Хорошо свататься, брак будет удачным.



Народные приметы 18 декабря





Если на Савву дует сильный ветер, то после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ожидать сильного ветра.





Если снег начал неравномерно подтаивать (с просветами), то в скором времени наступит оттепель.





Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются - жди тепло.





Если снегирь запел, то скоро поднимется вьюга со снегом и развезет дороги.





Если кто-то умер 18 декабря, то в течение года «заберет кого-то из родни».







Родившиеся 18 декабря могут многого добиться в жизни. Носить им следует хризоберилл или хризолит.