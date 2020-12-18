Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
27.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 декабря 20, 11:19
День Саввы: что нельзя делать 18 декабря
Декабрь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В церкви 18 декабря почитается память святого Саввы, который жил примерно в V веке на территории Каппадокии.

В пятницу, 18 декабря, почитается память преподобного Саввы Освященного.

Савва родился в V веке в Каппадокии в христианской семье. Когда ему исполнилось 17 лет - приобрел дар чудотворца. Савва мог исцелять больных и пораженных бесами людей, а также совершать чудеса. Савва вел монашеский образ жизни. К нему стали приходить ученики, которые построили в пещере, где он обитал, церковь. Известно, что Савва разработал Иерусалимский устав, которым руководствовались все монастыри в Палестине.

Как правило, именно на Савву мороз усиливается. Верили, что если выйдешь из дома, то замерзнешь от декабрьского мороза.

Что запрещено делать 18 декабря

Если День святой Варвары считается женским, то День Саввы Освященного — мужским. Поэтому женщины в этот день активно занимаются рукоделием.

В этот день нельзя ругаться, особенно в дороге, потому что будет беда.
 
Беременным не разрешалось мыть голову, чтобы у ребенка хорошая память была.

Нельзя трудно работать.

Хорошо свататься, брак будет удачным.

Народные приметы 18 декабря

Если на Савву дует сильный ветер, то после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ожидать сильного ветра.

Если снег начал неравномерно подтаивать (с просветами), то в скором времени наступит оттепель.

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются - жди тепло.

Если снегирь запел, то скоро поднимется вьюга со снегом и развезет дороги.

Если кто-то умер 18 декабря, то в течение года «заберет кого-то из родни».

Родившиеся 18 декабря могут многого добиться в жизни. Носить им следует хризоберилл или хризолит.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана
Синоптики предупредили о сюрпризе на Новый год 2021
Украина отмечает День Достоинства и Свободы: что важно знать
Михайлов день: что можно, а что нельзя делать в этот день
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕСПЧ через год рассмотрит дело Украины против РФ
noimageВ МОЗ разъяснили новые критерии приезда "скорых"
noimageСтепанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
noimageПогода на выходные: оттепель, местами мокрый снег
noimageРасследуются 5000 дел из-за войны на Донбассе
Лента новостей